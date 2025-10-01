पंचकुला: ट्राई-सिटी में 180 फुट ऊंचे रावण के पुतले का रिमोट कंट्रोल से होगा दहन, इको-फ्रेंडली आतिशबाजी के दौरान 40 हजार लोग होंगे शामिल

श्रीमाता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और आदर्श रामलीला ड्रामाटिक क्लब दशहरा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं जिसमें 40 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। लगभग एक दशक बाद शालीमार ग्राउंड में रावण कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन होगा। इस वर्ष 180 फुट ऊंचे रावण पुतले का दहन किया जाएगा जो ट्राई-सिटी का सबसे विशाल पुतला होगा।

जागरण संवाददाता, पंचकुला। श्रीमाता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट दशहरा कमेटी और आदर्श रामलीला ड्रामाटिक क्लब की ओर से संयुक्त तौर पर दशहरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दशहरा समारोह में लगभग 40 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान है।

लगभग एक दशक बाद शालीमार ग्राउंड में रावण, कुंभकरण और मेघनाद तीनों पुतलों का एक साथ दहन किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से इस ग्राउंड में केवल रावण के पुतले का ही दहन किया जा रहा था, क्योंकि वह उत्तर भारत का सबसे ऊंचा रावण का पुतला होता था। इस वर्ष 180 फुट ऊंचे रावण पुतले का दहन किया जाएगा।

यह ट्राई-सिटी का सबसे विशाल पुतला होगा। इस बार आतिशबाजी का नजारा भी बेहद शानदार होगा। दशहरा उत्सव में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का दहन रिमोट कंट्रोल से किया जाएगा। पुतलों के मुंह से आग के गोले निकलेंगे।