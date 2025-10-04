हरियाणा में MSP पर धान की खरीद जारी, किसानों के खाते में पहुंच चुके 543 करोड़ से अधिक रुपये

हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद जारी है जिसमें अब तक 7 लाख 20 हजार टन धान खरीदा गया है और किसानों को 543.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत 63 हजार से अधिक किसानों से MSP पर खरीद हुई है। सरकार ने किसानों से फसल को सुखाकर लाने का आग्रह किया है नमी की सीमा 17% निर्धारित है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की मंडियों में अभी तक सात लाख 20 हजार टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिसकी एवज में किसानों के खातों में 543.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत 63 हजार 356 किसानों से सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर धान की खरीद की है।

अब तक राज्य भर की मंडियों में कुल आठ हजार 92 हजार 943 टन धान की आवक हुई है। विभिन्न मंडियों से अब तक तीन लाख 10 हजार 821 टन धान का उठान हो चुका है। खरीफ खरीद सीजन 2025 के दौरान 22 सितंबर से अब तक धान की सबसे अधिक खरीद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से की गई है। विभाग ने अब तक चार लाख 25 हजार 680 टन धान की खरीद की है।

हैफेड ने अब तक दो लाख 9 हजार 796 टन धान की खरीद की है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 84 हजार 548 टन धान की खरीद की गई है। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने किसानों से कहा कि वे अपनी फसल को मंडियों में अच्छी तरह सुखाकर एवं साफ करने के बाद लाएं।