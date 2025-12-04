बॉस्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर विधानसभा में विपक्ष मांगेगा जवाब, शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। रोहतक के लाखनमाजरा गांव के बास्केटबाली खिलाड़ी हार्दिक और बहादुरगढ़ के अमन की पोल गिरने से हुई मौत का मुद्दा हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठ सकता है। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों खिलाड़ियों की मौत और राज्य में खेल सुविधाओं का मुद्दा लोकसभा में भी उठाने की बात कही है।

कांग्रेस और इनेलो विधायक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगते नजर आएंगे। कांग्रेस की ओर से दोनों खिलाड़ियों की मौत और खेल सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर विधानसभा में काम रोकों प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर शुक्रवार से आरंभ होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आठ दिसंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख पर मुहर लगेगी। यह सत्र छोटा मगर हंगामेदार होगा।

27 व 28 दिसंबर को शनिवार और रविवार के अवकाश हैं। 29 व 30 दिसंबर को सदन की कार्यवाही चलेगी और 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन होने की वजह से सदन की कार्यवाही को जल्दी खत्म किया जा सकता है। इस दौरान सदन में कई विधायी कार्य संभव है, जिसकी तैयारी विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार की ओर से की जा रही है।

हरियाणा में इस समय दो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान हुई मृत्यु से लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला व कुमारी सैलजा तथा इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला दोनों खिलाड़ियों की मौत पर सरकार से जवाब मांग चुके हैं।

रोहतक व झज्जर के जिला खेल अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में खेल विभाग को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी थी कि जिन स्टेडियम में हादसे हुए हैं, वह खेल विभाग के नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक दलों व लोगों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को जवाब देना पड़ा कि किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी और सरकार पूरे मामले की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी।

हरियाणा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में बहादुरगढ़ में कैंडल मार्च निकाला जा चुका है। इसके अलावा, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खेलों में अभी तक जलभराव की समस्या का समाधान नहीं होने तथा बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने के मुद्दों पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं।