Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑपरेशन ट्रैक डाउन: 2165 बदमाश गिरफ्तार, 438 कुख्यात और हार्डकोर अंतरराज्यीय अपराधी भी भेजे गए जेल

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:06 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन ट्रैक-डाउन' के तहत नौ दिनों में 2165 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। 438 कुख्यात अंतरराज्यीय अपराधी भी जेल भेजे गए हैं। आईजी राकेश आर्य ने अपराधियों को अपराध छोड़ने या जेल जाने की चेतावनी दी है। 118 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑपरेशन ट्रैक डाउन: 9 दिन में 2165 बदमाश गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रैक-डाउन जारी है। राज्यव्यापी अभियान ने तहत नौ दिन में 2165 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 438 कुख्यात और हार्डकोर अंतरराज्यीय अपराधियों को भी जेल भेज गया, जो चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में शामिल थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑपरेशन की कमान संभाल रहे आइजी राज्य अपराध शाखा राकेश आर्य ने बताया कि अपराधियों को साफ संदेश दिया है कि या तो अपराध छोड़ दो या जेल जाने के लिए तैयार रहो। आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जा रही है। अब तक कुल 118 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है, ताकि इन अपराधियों पर पुलिस की निरंतर और कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

    इससे यह अपराधी जमानत पर छूटने के बाद दोबारा अपराध नहीं कर सकेंगे। अपराधियों को पकड़ने के लिए 20 नवंबर तक छापामारी अभियान जारी रहेगा। अभियान के दौरान मिली सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है स्पेशल टास्क फोर्स बहादुरगढ़ यूनिट की कार्रवाई, जिसने कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के एक सक्रिय सदस्य मनोज उर्फ चोटिया को धर दबोचा है।

    मनोज उर्फ चोटिया पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित है और वह नारनौल पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामलों में वांछित था।

    पिछले साल पांच दिसंबर को नारनौल अदालत परिसर में विरोधी गैंग के सदस्य अमित पर जानलेवा हमला किया था। उसके खिलाफ अटेली, नारनौल और मांडवा पुलिस थानों में हत्या के प्रयास, दंगा, मारपीट और आपराधिक साजिश के कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह सिरसा पुलिस ने हत्या के मामले में करीब चार सालों से फरार चल रहे पांच हजार रुपये के इनामी बदमाश जोनी को गिरफ्तार किया।