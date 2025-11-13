ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने में आ रही दिक्कत तो घबराएं नहीं, प्रशिक्षित कर्मचारी करेंगे मदद, पंचकूला की हर तहसील में स्थापित होंगे हेल्प डेस्क सेंटर
जागरण संवाददाता, पंचकूला। ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने में आ रही दिक्कतों का अब समाधान होगा। तहसीलों में हेल्प डेस्क स्थापित होंगे। प्रशिक्षित कर्मचारी लोगों की मदद करेंगे।
रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राजस्व विभाग की वित्त आयुक्त सुमिता मिश्रा ने वीरवार को चंडीगढ़ से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर तहसील और सब-तहसील में नागरिक सुविधा के लिए हेल्प डेस्क सेंटर स्थापित किए जाएं, ताकि आमजन को रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी और सहायता एक ही स्थान पर मिल सके।
उन्होंने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री प्रदेश सरकार की पारदर्शिता और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि रजिस्ट्री से जुड़े कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जिले की पांचों इकाइयों में बनेंगे हेल्प डेस्क सेंटर
बैठक के दौरान उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि पंचकूला जिले में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को और अधिक सुचारू बनाने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। जिले की तीनों तहसीलों - पंचकूला, कालका और रायपुररानी — के साथ-साथ दो सब-तहसीलों मोरनी और बरवाला में भी हेल्प डेस्क सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर नागरिकों को रजिस्ट्री प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन, शुल्क जानकारी, ऑनलाइन आवेदन और अन्य आवश्यक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रशिक्षित कर्मचारी करेंगे मार्गदर्शन
उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक हेल्प डेस्क सेंटर पर प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जो रजिस्ट्री से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे तुरंत उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अब तहसील कार्यालयों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही छत के नीचे सभी जानकारी और सहयोग मिलेगा।
