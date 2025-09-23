नवरात्र के दूसरे दिन पंचकूला के तीनों शक्तिपीठों में लगी श्रद्धालुओं की लाइनें, 23.32 लाख रुपये आया चढ़ावा
पंचकूला में शारदीय नवरात्र मेले के दूसरे दिन माता मनसा देवी मंदिर सहित तीनों शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने कुल 23 लाख रुपये से अधिक का चढ़ावा चढ़ाया जिसमें मनसा देवी मंदिर में 31 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन तीनों प्रमुख शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्री माता मनसा देवी मंदिर, श्री काली माता मंदिर कालका और चंडी माता मंदिर में भक्तों ने कुल 23 लाख 32 हजार 801 रुपये का चढ़ावा अर्पित किया। माता मनसा देवी मंदिर में 31 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
उपायुक्त एवं माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य प्रशासक सतपाल शर्मा ने बताया कि श्री माता मनसा देवी मंदिर में 17 लाख 42 हजार 840 रुपये, श्री काली माता मंदिर कालका में 4 लाख 9 हजार 791 रुपये और चंडी माता मंदिर में 1 लाख 80 हजार 170 रुपये दान स्वरूप चढ़ाए गए। इसके अलावा श्री माता मनसा देवी मंदिर में सोने के चार नग और चांदी के 41 नग अर्पित किए गए, जबकि श्री काली माता मंदिर कालका में चांदी के 35 नग दान में मिले।
श्राइन बोर्ड के अनुसार नवरात्र मेले के दौरान सुरक्षा, साफ-सफाई और भक्तों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित व्यवस्थाओं का पालन करते हुए श्रद्धा और अनुशासन के साथ माता के दर्शन करें।
