'HR88B8888' नंबर प्लेट की फिर होगी नीलामी, इस बार टूट सकता है 1.17 करोड़ का रिकॉर्ड

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा में पिछले हफ्ते 'HR88B8888' नंबर प्लेट की जमकर चर्चा हुई थी। ऑक्शन में इस नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगी थी और जिसके बाद यह भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई थी।

हालांकि, इस मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। दरअसल, इस नंबर प्लेट को सुधीर कुमार नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा था, लेकिन किन्ही कारणों की वजह से वह समय रहते इस नंबर प्लेट के लिए पैसे नहीं चुका पाए। बस फिर क्या था उन्होंने इस नंबर प्लेट गंवा दिया।

दोबारा होगा ऑक्शन? ऐसे में हरियाणा में फिर से VIP या फैंसी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा। इस ऑक्शन को लेकर अब काफी लोग एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। हर कोई देखना चाहता है कि दोबारा से ऑक्शन के दौरान यह नंबर प्लेट भारत का सबसे महंगा नंबर प्लेट बन पाता है या नहीं।

इस बार और महंगे में बिक सकती है यह नंबर प्लेट चूकिं मीडिया और सोशल मीडिया में आने के बाद से इस नंबर प्लेट की चर्चा पूरे देश में है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार ऑक्शन में इस नंबर प्लेट की कीमत और ज्यादा हाई हो सकती है। हालांकि, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बार ऑक्शन में इस नंबर प्लेट की कीमत इतनी हाई नहीं पहुंचेगी।