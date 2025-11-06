हरियाणा में कांग्रेस ही नहीं, BJP भी मामूली मतों के अंतर से हारी थी 7 सीट, डबवाली में INLD से 610 वोट से मिली थी हार

सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में एक साल पहले हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को लेकर राजनीतिक गलियारों में फिर बहस छिड़ गई है। पिछले साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी नजदीकी मुकाबलों में कई सीटें हार गई थी।

हरियाणा में कांग्रेस भाजपा से आठ विधानसभा सीटें 22 हजार 779 मतों से हार गई, जबकि डबवाली में इनेलो से 610 मतों से हार मिली। इसी तरह भाजपा भी कांग्रेस से सात सीटें 12 हजार 592 मतों के अंतर से हार गई थी।

दरअसल भाजपा ने अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान 55 लाख वोट हासिल कर 48 विधानसभा सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस ने 54 लाख वोट प्राप्त करते हुए 37 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की।

उचाना कलां, चरखी दादरी, होडल, सफीदो, घरौंडा, असंध, राई और खरखौदा विधानसभा सीटों पर कांग्रेस भाजपा से साढ़े पांच हजार से भी कम वोटों से चुनाव हारी। इसी तरह भाजपा सात विधानसभा सीटें लोहारू, आदमपुर, पंचकूला, सढ़ोरा, रोहतक, थानेसर और फतेहाबाद विधानसभा सीटों पर साढ़े तीन हजार से कम मतों के अंतर से चुनाव हार गई। राहुल गांधी का आरोप है कि हरियाणा में वोटों की चोरी नहीं हुई होती तो कांग्रेस यह सीटें जीतती और राज्य में उसकी सरकार बनती।

वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए कहा है कि वोटों की चोरी सिर्फ हार को छिपाने का बहाना है। यदि वोटों की चोरी हुई होती तो भाजपा सात सीटें इतने मामूली अंतर से क्यों हारती। भाजपा को यदि 22 हजार वोट और मिल जाते तो राज्य में पार्टी 22 सीटें और जीत जाती।

बृजेंद्र सिंह सिर्फ 32 वोटों से हारे चुनाव, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में -उचाना कलां विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह भाजपा के देवेंद्र अत्री से सिर्फ 32 वोटों से चुनाव हार गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह ने बैलेट पेपर के मतों की दोबारा गिनती के लिए हाई कोर्ट में केस दायर कर रखा है। हाई कोर्ट ने बैलेट पेपर के मतों की दोबारा गिनती की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर स्टे लगाया हुआ है।

12 विधानसभा सीटों पर जीत-हार का अंतर 4623 वोट से कम लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मात्र पांच महीने में हरियाणा में चार लाख 16 हजार 103 मतदाता बढ़े। मई 2024 में लोकसभा चुनाव में एक करोड़ 99 लाख 38 हजार 247 मतदाता थे, जो विधानसभा चुनाव में दो करोड़ तीन लाख 54 हजार 350 हो गए। यानी कि औसतन हर विधानसभा क्षेत्र में 4,623 मतदाता जुड़े। इसका राजनीतिक महत्व इसलिए है, क्योंकि 12 विधानसभा सीटों पर जीत-हार का अंतर 4,623 वोट से कम रहा है।