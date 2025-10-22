पराली के धुएं से भी घुला हवा में 'जहर', इस बार टूट गए रिकॉर्ड, जानें सबसे ज्यादा कहां फैला प्रदूषण

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। दीपावली के दिन जमकर आतिशबाजी से जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिकतर शहरों में (एक्यूआइ) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, वहीं किसानों ने भी पराली (धान के फसल अवशेष) जलाकर हवा में खूब 'जहर' घोला। साेमवार को पूरे उत्तर भारत में 217 स्थानों पर पराली जलाई गई। पंजाब में 45, हरियाणा में 13, उत्तर प्रदेश में 77, राजस्थान में 38 और मध्य प्रदेश में 45 स्थानों पर फसल अवशेष जलाए गए। अगले दिन मंगलवार को पंजाब में 62, हरियाणा में चार, उत्तर प्रदेश में 103, राजस्थान में 41 और मध्य प्रदेश में 58 स्थानों पर फसल अवशेष जलाए गए।

यूपी में पराली के सबसे ज्यादा आए मामले सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की सख्ती के बावजूद अभी तक मौजूदा सीजन में पूरे उत्तर भारत में कुल 1729 स्थानाें पर पराली जलाई जा चुकी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 660, पंजाब में 415, हरियाणा में 55, राजस्थान में 253 और मध्य प्रदेश में 343 मामले सामने आए हैं।