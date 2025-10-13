अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा नहीं मिलेगी, सीएम नायब सैनी का मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला

राब्यू, पंचकूला। अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा नहीं मिलेगी। पहली बार गलती करने वालों को जेल या भारी दंड की बजाय केवल चेतावनी या सलाह दी जाएगी। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) अध्यादेश-2025 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

यह पहल भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नए अध्यादेश से 17 विभागों द्वारा प्रशासित 42 राज्य अधिनियमों में निहित 164 प्रविधानों को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा।