हरियाणा विधानसभा में नहीं होंगी बैकडोर भर्तियां, अधिकारियों व कर्मचारियों के बिना इंतजार होंगे प्रमोशन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में अब बैकडोर भर्तियां नहीं हो सकेंगी। विधानसभा में होने वाली भर्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के लिए साल भर उनके नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी पदोन्नति के लिए भी न तो इंतजार करना पड़ेगा और न ही किसी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने विधानसभा सचिवालय की कार्यपद्धति में सुधार का मेगा प्लान तैयार किया है।



हरियाणा विधानसभा बैकडोर (पिछले दरवाजे से होने वाली) भर्तियों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहती है। राज्य में किसी भी दल की सरकार रही हो, विधानसभा को बैकडोर भर्तियां हमेशा चर्चा और विवाद का कारण रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि विधानसभा स्वतंत्र निकाय है, हालांकि वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार के हाथ में है।

विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने जब दायित्व संभाला तो उनके पास भर्तियों की जबरदस्त सिफारिशें आने लगी। सिफारिश करने वालों ने दलील दी कि पूर्व में भी विधानसभा में ऐसी भर्तियां होती रही हैं, जिसके बाद स्पीकर ने पूर्व में हुई भर्तियों का पूरा रिकार्ड खंगालना चालू कर दिया। साल 2024 के विधानसभा चुनाव से तुरंत पहले भी कुछ भर्तियां हुई थी, जिन्हें लेकर विवाद की स्थिति है।



विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने मीडियाकर्मियों से औपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को स्पष्ट कह दिया है कि विधानसभा में जो भी भर्ती होगी, वह नियमों के अनुसार तथा पूरी पारदर्शिता व योग्यता के अनुसार होगी।

पूर्व में हुई भर्तियों पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि यह हमारी आंतरिक जांच का विषय है, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि वे अब तक देश के 11 राज्यों की विधानसभा की कार्यप्रणाली को नजदीक से देख-समझ चुके हैं।