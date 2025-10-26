पीएम को चिट्ठी का असर, पंचकूला में निफ्ट के बाहर अब पुलिस का पहरा, छात्राओं को तंग करने वाले मनचलों की खैर नहीं

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-23 स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलाजी (निफ्ट) के कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गए पत्र का असर हो गया है। पंचकूला पुलिस ने निफ्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। पीसीआर और राइडर की गश्त वहां पर स्थाई कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस एक व्हाट्सएप ग्रुप सुरक्षित संगिनी’ के जरिये छात्राओं के साथ सीधे तौर पर जुड़ गई है।

निफ्ट में पढ़ने वाली किसी छात्रा के पिता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कैंपस के आसपास छेड़छाड़ और पीछा करने जैसी घटनाओं की शिकायत की थी। पत्र में अभिभावक ने लिखा कि कई छात्राएं डर और बदनामी के कारण घर पर ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं कर पातीं, क्योंकि उन्हें डर है कि परिवार पढ़ाई रुकवा देगा। पिता ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि शिकायतकर्ता और अन्य छात्राओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए, ताकि संस्थान की छवि या छात्राओं के ग्रेड पर असर न पड़े।

महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान निफ्ट छात्राओं की सुरक्षा के इस मामले पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि सोमवार को वह निफ्ट पहुंचकर छात्राओं से मुलाकात करेंगी और उनकी शिकायतें सुनेंगी। साथ ही पंचकूला पुलिस और निफ्ट प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। किसी भी स्तर पर सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई कोताही मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।