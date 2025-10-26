Language
    पीएम को चिट्ठी का असर, पंचकूला में निफ्ट के बाहर अब पुलिस का पहरा, छात्राओं को तंग करने वाले मनचलों की खैर नहीं

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:38 PM (IST)

    पंचकूला के निफ्ट में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पीसीआर गश्त बढ़ाई गई है और 'सुरक्षित संगिनी' व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। महिला आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस क्षेत्र में कड़ी निगरानी रख रही है और छात्राओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है।

    Hero Image

    निफ्ट के बाहर पुलिस का पहरा, पार्किंग एरिया, कैफे तथा भीड़भाड़ वाले अन्य प्वाॅइंट पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-23 स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलाजी (निफ्ट) के कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गए पत्र का असर हो गया है। पंचकूला पुलिस ने निफ्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। पीसीआर और राइडर की गश्त वहां पर स्थाई कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस एक व्हाट्सएप ग्रुप सुरक्षित संगिनी’ के जरिये छात्राओं के साथ सीधे तौर पर जुड़ गई है।

    निफ्ट में पढ़ने वाली किसी छात्रा के पिता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कैंपस के आसपास छेड़छाड़ और पीछा करने जैसी घटनाओं की शिकायत की थी। पत्र में अभिभावक ने लिखा कि कई छात्राएं डर और बदनामी के कारण घर पर ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं कर पातीं, क्योंकि उन्हें डर है कि परिवार पढ़ाई रुकवा देगा। पिता ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि शिकायतकर्ता और अन्य छात्राओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए, ताकि संस्थान की छवि या छात्राओं के ग्रेड पर असर न पड़े।

    महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

    निफ्ट छात्राओं की सुरक्षा के इस मामले पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि सोमवार को वह निफ्ट पहुंचकर छात्राओं से मुलाकात करेंगी और उनकी शिकायतें सुनेंगी। साथ ही पंचकूला पुलिस और निफ्ट प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। किसी भी स्तर पर सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई कोताही मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

    पुलिस रखेगी क्षेत्र में कड़ी निगरानी

    पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के आदेश पर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस का दावा है कि वहां विशेष बाइक राइडर तैनात किया गया है। दुर्गा शक्ति रैपिड फोर्स की चार सदस्यीय टीम, जिनमें दो महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, रोजाना क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। महिला थाना प्रभारी राजेश कुमारी और चंडीमंदिर थाना प्रभारी रामपाल द्वारा छात्राओं, आस-पास के दुकानदारों, सुरक्षा स्टाफ तथा वार्डनों से मिलकर हालात का जायजा ले रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि पुलिस हर समय साथ खड़ी है। पार्किंग एरिया, कैफे तथा भीड़भाड़ वाले अन्य प्वाॅइंट पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है।