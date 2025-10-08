IPS पूरन आत्महत्या मामले में नया मोड़, IAS पत्नी ने DGP कपूर और SP रोहतक के खिलाफ दी शिकायत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।हरियाणा के एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले मेंनया मोड़ सामने आयाहै। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक के खिलाफ FIR करने की शिकायतदी है।

विदेश से लौटी आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्रबीजरनिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और जातिगत उत्पीड़न की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

चार पन्नों के शिकायती पत्र में आईएएसअमनीत कुमार ने डीजीपीशत्रुजीत कपूर और एसपीरोहतक नरेंद्र बिजारणिया पर उनके पति के उत्पीड़न, जाति-आधारित भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पति की मौत से ठीक पहले डीजीपी कपूर के कहने पर उनके खिलाफ झूठा मामला रोहतक में (FIR-नंबर 0319/2025) दर्ज किया गया था, जो एक सोची-समझी साजिश थी। इसी कारण उनके पति ने अत्यधिक निराशा में आत्महत्या कर ली।

IAS अमनीत पी कुमार ने दावा किया कि उनके पति को SC/ST समुदाय से होने के कारण जाति-आधारित गालियां दी गईं और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। उन्हें उनके पति का आठ पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपने दर्द और उत्पीड़न के बारे में लिखा है और कई अन्य अधिकारियों के नाम भी हैं।