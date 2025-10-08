Language
    IPS पूरन आत्महत्या मामले में नया मोड़, IAS पत्नी ने DGP कपूर और SP रोहतक के खिलाफ दी शिकायत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:07 PM (IST)

    हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बीजरनिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की शिकायत की है।

    जागरण संवाददाताचंडीगढ़।रियाणा के एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले मेंनया मोड़ सामने आयाहैडीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक के खिलाफ FIR करने की शिकायतदी है

    विदेश से लौटी आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्रबीजरनिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और जातिगत उत्पीड़न की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में शिकायत दर्ज करवाई है

    चार पन्नों के शिकायती पत्र में आईएएसअमनीत कुमार ने डीजीपीशत्रुजीत कपूर और एसपीरोहतक नरेंद्र बिजारणिया पर उनके पति के उत्पीड़न, जाति-आधारित भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

    उन्होंने कहा कि उनके पति की मौत से ठीक पहले डीजीपी कपूर के कहने पर उनके खिलाफ झूठा मामला रोहतक में (FIR-नंबर 0319/2025) दर्ज किया गया था, जो एक सोची-समझी साजिश थी। इसी कारण उनके पति ने अत्यधिक निराशा में आत्महत्या कर ली।

    IAS अमनीत पी कुमार ने दावा किया कि उनके पति को SC/ST समुदाय से होने के कारण जाति-आधारित गालियां दी गईं और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। उन्हें उनके पति का आठ पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपने दर्द और उत्पीड़न के बारे में लिखा है और कई अन्य अधिकारियों के नाम भी हैं।

    उन्होंने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा CFSL से बरामद किए जाने के अलावा उन्हें अलमारी और लैपटाप से भी सुसाइड नोट की कापी मिली है, जो उन्होंने पुलिस को सौंप दी है।