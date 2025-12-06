कालका-शिमला ट्रैक पर दौड़ेगी नई ट्रेन, पहाड़ों में Comfortable Journey का मिलेगा आनंद, वर्षों का इंतजार होगा खत्म



राजकुमार, कालका। विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेल मार्ग पर लगभग तीन वर्ष के इंतजार के बाद एक महत्वपूर्ण क्षण आया है। हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन ट्रायल के लिए चलने लगी है। सब कुछ सही रहा तो सैलानियों को जल्द ही इस ट्रेन के सफर का आनंद लेने का अवसर मिल सकता है।

यह प्रोजेक्ट एक सदी से भी पुराने इस रेल मार्ग के इतिहास में सबसे बड़ा माना जा रहा है, जिस पर रेल मंत्रालय और सैलानियों की नजरें टिकी हुई हैं। कालका शिमला रेल मार्ग को फरवरी 2023 में सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन के रूप में एक महत्वपूर्ण सौगात मिली थी।

बार-बार ट्रायल नाकाम होने के कारण इसे रोकना पड़ा। इसके बाद, कंपनी के कर्मचारी यहां आए और ट्रेन को माॅडिफाई करने का कार्य शुरू किया। नए रेडिएटर कूलर और अन्य तकनीकी कार्य हाल ही में पूरा किया गया था, जिसके बाद विभाग ने ट्रायल का शेड्यूल जारी किया।

इस एचएमयू इंटर कनेक्टेड ट्रेन का ट्रायल कालका से शिमला के बीच दो दिनों तक किया गया। हालांकि, आज इसका ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन यदि सब कुछ सही रहा तो सैलानी जल्द ही इस इंटर कनेक्टेड ट्रेन का आनंद ले सकेंगे। हिमाचल की खूबसूरत वादियों के बीच चलने वाली यह आधुनिक ट्रेन सैलानियों के सफर को और भी सुखद बनाएगी।