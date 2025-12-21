नया जिला, आरक्षण और 2100 रुपये... 2025 में हरियाणा के लिए 'मील का पत्थर' बने CM नायब सैनी के ये 5 बड़े फैसले 

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। साल 2025 अब समाप्ति की ओर है। 10 दिनों बाद नया साल 2026 का आगमन हो जाएगा। 2025 की अच्छी यादों को लोग अब सहेज कर रखेंगे। 2025 की यादें अब इतिहास बन जाएंगी। इस साल हरियाणा में काफी बदलाव देखने को मिले।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए, जिनका सीधा प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ा। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये फैसले काफी चर्चा में रहे। नायब सरकार के फैसले से लोगों को खूब फायदा मिला।

आइए जानते हैं साल 2025 में सीएम नायब सैनी द्वारा लिए गए 5 बड़े फैसले, जिनका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ा... हांसी बना हरियाणा का 23वां जिला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस साल दिसंबर में हिसार से हांसी को अलग कर दिया। हांसी अब हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। हांसी इससे पहले हिसार जिले के अंदर आता था। अब सीएम नायब ने हांसी को नया जिला घोषित कर दिया है। सीएम ने 12 साल पुरानी मांगों को पूरा किया है। हांसी में नए उपमंडल और तहसीलें बनेंगी, जिससे स्थानीय प्रशासन मजबूत होगा और विकास तेज होगा।

महिला सशक्तिकरण और लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'लाडो लक्ष्मी योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के लिए सरकार ने 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं।