'हरियाणा में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद को किया खत्म'; मनोहर लाल बोले- वंचितों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने हमारा संविधान हमारा संविधान जन चेतना ट्रस्ट के पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे केंद्र व राज्य सरकार की दलित कल्याण की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए काम करें।

मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं, जिनसे दलित समाज के लोगों को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। इन योजनाओं की जानकारी नहीं होने के अभाव में वास्तविक पात्र लोग उनका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा संविधान जन चेतना ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया इस संगठन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पूरे राज्य में जिला स्तरीय संविधान बचाओ सम्मेलन कर दलित समाज के लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने की मुहिम चला रखी है। लोगों की भावनाओं से ऐसी पार्टियां ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकती खिलवाड़ हमारा संविधान हमारा संविधान जन चेतना ट्रस्ट के प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिलों के प्रधानों ने बारी-बारी से अपना परिचय देकर केंद्रीय मंत्री को संगठन की गतिविधियों से अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष सुदेश कटारिया ने जानकारी दी कि सभी जिलों में सम्मेलन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद अब विधानसभा स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।