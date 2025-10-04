Language
    पंचकूला में ड्राइविंग करते समय बरती लापरवाही तो पड़ेगी भारी, पुलिस है मुस्तैद, एक दिन में ही 363 चालान

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    पंचकूला में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाई। एक दिन में 363 चालान किए गए जिनमें ऑफलाइन और ऑनलाइन चालान शामिल हैं। बिना हेलमेट गलत नंबर प्लेट और लेन बदलने जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कई वाहनों को जब्त भी किया।

    नाकेबंदी और कैमरा सर्विलांस की मदद से किए गए चालान।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पंचकूला में खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है और जरा सी लापरवाही पर तुरंत पकड़ लेगी। एक दिन में ही 363 चालान करना पुलिस की मुस्तैदी को साबित करता है। शहर के विभिन्न स्थानों पर की गई नाकेबंदी और कैमरा सर्विलांस की मदद से यह कार्रवाई की गई। 

    ऑफलाइन 40 चालान जारी किए गए जिनमें लेन बदलने पर 26, बिना पैटर्न नंबर प्लेट 9, स्कूल बस में आवश्यक सुरक्षा उपकरण न होने पर 1, जरूरत से अधिक यात्रियों को ले जाने पर 3 और अन्य उल्लंघनों के 1 चालान शामिल हैं।

    वहीं ऑनलाइन प्रणाली के तहत पुलिस ने 270 चालान किए, जिनमें 183 चालान बिना हेलमेट, 51 बिना पैटर्न नंबर प्लेट और 36 अन्य उल्लंघनों के दर्ज किए गए। पुलिस ने इस दौरान बाइक से पटाखे बजाने पर एक बाइक को भी इंपाउंड किया।

    रात के समय ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 52 चालान किए और 7 वाहनों को जब्त किया। यह कार्रवाई शहर के प्रमुख मार्गों पर की गई, ताकि सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और यातायात अनुशासन को बनाए रखा जा सके।