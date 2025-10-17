नायब सरकार का दीवाली गिफ्ट: 8547 गरीब परिवारों को मिले प्लॉट, रजिस्ट्री के लिए धनतेरस पर भी खुलेगी तहसील; 2697 करोड़ जारी 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनी भाजपा सरकार का एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को गरीब परिवारों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को दीपावली का बड़ा उपहार दिया। साथ ही रिपोर्ट साझा करते हुए भविष्य का रोडमैप भी दिखाया।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 के तहत 141 गांवों और दो महाग्राम पंचायतों में 8029 गरीब परिवारों और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना-2 के तहत पिंजौर में 518 गरीब परिवारों को प्लाटों के आवंटन पत्र सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शनिवार को धनतेरस की छुट्टी के बावजूद संबंधित जिलों में तहसील कार्यालय खुले रहेंगे ताकि गरीब परिवार आसानी से अपने प्लाट की रजिस्टरी करा सकें। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टांप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की 1044 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि जारी की।

साथ ही 322 गांवों में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपये भी दिए। इसके अलावा शहरों में विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को 1483 करोड़ 77 लाख रुपये जारी किए। इस तरह कुल मिलाकर पंचायतों और नगर निकायों को विकास निधि के रूप में 2,697 करोड़ 34 लाख रुपये दिए गए हैं। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया गया, जिससे प्रदेशभर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री के संदेश को सुना।

इस दौरान मंचासीन विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, विधायक शक्ति रानी शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी मुख्यमंत्री के संबोधन पर कई बार तालियां बजाते दिखे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीब परिवारों के सिर पर छत के लक्ष्य को पूरा करते हुए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के पहले चरण में 4002 प्लॉट दिए गए थे।

आज 8029 प्लाटों का आवंटन किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर इस योजना में अब तक 12 हजार 31 प्लाटों का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में 15 हजार 247 परिवारों को प्लाट दिए गए थे। आज दूसरे चरण में पिंजौर में 518 प्लाटों के आवंटन के साथ अब तक कुल 15 हजार 765 गरीब परिवारों को प्लाट दिए जा चुके हैं।

एक साल में 77 हजार 199 परिवारों को दिए प्लॉट और फ्लैट पिछले एक वर्ष में सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77 हजार 199 परिवारों को प्लाट और फ्लैट दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49 हजार 403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27 हजार 796 परिवारों को लाभ मिला है।