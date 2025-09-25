नफे सिंह राठी हत्याकांड: CBI के स्पेशल कोर्ट में अहम गवाह की गवाही, अब 15 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

पंचकूला की सीबीआई अदालत में इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड की सुनवाई हुई। महत्वपूर्ण गवाह ने घटनाक्रम पर विस्तृत बयान दर्ज कराए जिसके बाद अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। हत्या के आरोपित शूटर आशीष उर्फ बाबा समेत कई आरोपी पहले से ही जेल में बंद हैं जबकि कुछ भगोड़े घोषित किए गए हैं। नफे सिंह राठी की हत्या 25 फरवरी 2024 को बहादुरगढ़ में हुई थी।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में वीरवार को पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान एक अहम गवाह की गवाही दर्ज कर की गई है। गवाह के बयान के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 15 अक्टूबर तय की है।

जानकारी के मुताबिक अदालत में पेश हुए गवाह ने हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम पर विस्तार से बयान दर्ज कराए। बताया जा रहा है कि यह गवाह वारदात के अहम पहलुओं को सीधे तौर पर जानता है। गौर होकि कोर्ट ने इससे पहले तीन चश्मदीद गवाहों को तलब किया था, जिनमें से एक की गवाही इस सुनवाई में दर्ज कर ली गई है।

आरोपितों पर तय हो चुके हैं आरोप इस मामले में हत्या के आरोपित शूटर आशीष उर्फ बाबा, सचिन उर्फ सौरभ, धर्मेंद्र और अमित गुलिया पहले ही जेल में बंद हैं। 1 सितंबर को इन्हें जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोप तय किए जाने पर सभी आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताया था।, जबकि यूके में बैठे कुख्यात अपराधी कपिल सांगवान उर्फ नंदू, शूटर अतुल गुलिया, नकुल सांगवान और खुशप्रीत लाठर फरार हैं। इन सभी को अदालत पहले ही भगौड़ा घोषित कर चुकी है।

इन धाराओं में हुआ है केस दर्ज विशेष सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश राजीव गोयल ने सीबीआई द्वारा पेश सबूतों के आधार पर आरोप तय किए थे। आरोपितों पर धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 302 (हत्या), धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 34 (समान इरादा) और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 व 27 के तहत केस चल रहा है।

बता दें कि 25 फरवरी 2024 को बहुचर्चित यह वारदात बहादुरगढ़ बराही रेलवे फाटक के पास हुई थी। उस समय नफे सिंह राठी अपनी गाड़ी में थे, तभी बदमाशों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में नफे सिंह राठी और उनके साथ बैठे पार्टी कार्यकर्ता जयकिशन दलाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, चालक राकेश और निजी गनमैन संजीत गंभीर रूप से घायल हुए थे।