    मां-बाप के साथ झगड़े के बाद घर से भागी 16 वर्षीय लड़की, 24 घंटे में सीकर रेलवे स्टेशन से ढूंढ लाई पंचकूला पुलिस

    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस ने 16 वर्षीय लापता किशोरी को 24 घंटे के भीतर सीकर रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया। परिजनों से कहासुनी के बाद किशोरी घर से निकल गई थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की और उसे सीकर से ढूंढ निकाला। कानूनी प्रक्रिया के बाद किशोरी को उसके परिवार को सौंप दिया गया।

    लापता 16 वर्षीय किशोरी को सीकर रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लापता 16 वर्षीय किशोरी को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। घटना 16/17 नवंबर की मध्यरात्रि की है जब परिजनों से कहासुनी होने के बाद किशोरी अचानक घर से बिना बताए निकल गई थी। परिजनों को रातभर खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने सुबह करीब 10 बजे सूचना पुलिस को दी।

    सूचना मिलते ही सेक्टर-5 थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू की गई। इसके लिए टीम बनाई गई। टीम में सब इंस्पेक्टर रवि प्रकाश और एएसआइ संजीव को शामिल किया गया। जांच में पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी राजस्थान के सीकर क्षेत्र में देखी गई है।

    इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सुबह करीब 7 बजे सीकर रेलवे स्टेशन से किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया व कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किशोरी को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया गया।