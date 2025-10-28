आठ बजे तक आ जाऊंगी! चार दिन से मां कर रही बेटी का इंतजार, पुलिस से मदद की गुहार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। नौकरी के लिए घर से निकलीं दो युवतियां वापस नहीं लौटी। दोनों युवतियों की उम्र भी 19 और 20 साल है।एक अस्पताल में नौकरी करती थी तो दूसरी लोगों के घरों में साफ-सफाई का कार्य। सूरजपुर गांव निवासी महिला ने बताया कि उसके पति की आठ साल पहले मौत हो चुकी है। उसकी पांच बेटियां, जिसमें सबसे छोटी बेटी अविवाहित है।

महिला ने बताया कि उसकी छोटी बेटी पंचकूला के एक निजी अस्पताल में जॉब करने के लिए जाती थी। 25 अक्टूबर की सुबह अस्पताल के लिए निकली थी। जाते समय उसने कहा था कि वह रात आठ बजे तक लौट आएगी लेकिन वो अब तक वापस नहीं आई है। पिंजौर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर युवती की तलाश शुरू कर दी है।