Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में खनन माफिया और साइबर ठगों की अब खैर नहीं! ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद पुलिस ने शुरू किया एक और अभियान

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन' शुरू किया गया है, जिसके तहत पहले दिन 136 अपराधी गिरफ्तार हुए। इस अभियान में खनन माफिया और साइबर ठगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और अवैध खनन में शामिल वाहनों को जब्त किया है। साइबर ठगी के मामलों में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन के पहले दिन पांच कुख्यात बदमाशों सहित 136 अपराधी गिरफ्तार।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद अब ऑपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन शुरू हो गया है। पहले ही दिन पांच कुख्यात अपराधियों समेत कुल 136 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान विशेषकर खनन माफिया और साइबर ठग निशाने पर रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि असामाजिक तत्वों के जमावड़े वाले इलाकों को चिन्हित किया गया है। गांवों और शहरों के संवेदनशील स्थानों पर कांबिंग ऑपरेशन, सुबह-शाम गश्त, अंधेरी गलियों में लाइट व्यवस्था और सिविल प्रशासन के साथ मिलकर सफाई व निगरानी को तेज किया गया है ताकि अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

    ऑपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन के तहत फरीदाबाद में सर्वाधिक 25 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी अभियान में पुलिस ने एक पिस्टल, एक राइफल, दो मैगजीन और 37 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

    पंचकूला में एंटी-इलीगल माइनिंग टीम ने अवैध खनन में शामिल 17 टिप्पर, एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर-ट्राली जब्त किए हैं। पुलिस अब माइनिंग विभाग से सर्वेयर टीम बुलाकर लीज क्षेत्र और माइनिंग सीमा की जांच कराएगी। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी मानिटरिंग के साथ ही कमांडो व फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किया गया है ताकि हर संदिग्ध वाहन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

    फरीदाबाद में साइबर पुलिस ने साइबर ठगी के दो मामलों में झारखंड व उत्तर प्रदेश से चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 14 की महिला से 11 लाख 22 हजार रुपये की ठगी करने वाले तीन आरोपितों अजय कुमार, अभिषेक दास और अभिषेक तिवारी को धनबाद से पकड़ा गया। इसी तरह टेलीग्राम के ‘रिव्यू टास्क’ के नाम पर एक लाख 58 हजार रुपये ठगने वाले उत्तर प्रदेश के सीतापुर के वसीम खान (20) को गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है।

    वहीं, सिरसा के ऐलनाबाद की पुलिस टीम ने पांच हजार रुपये के इनामी बदमाश और हत्यारोपित लखवीर सिंह उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपित गुरप्रीत उर्फ गुरी के अपहरण, निर्मम हत्या और शव को राज कैनाल में फेंककर सबूत नष्ट करने के सनसनीखेज मामले में वांछित था।

    गैंगवार से जुड़े इस केस में आरोपित और उसके साथियों ने गुरप्रीत को सिरसा से उठाकर पहले बेरहमी से पीटा। फिर कार में रावतसर ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर शव को पत्थरों के साथ कैनाल में फेंक दिया था। मामले में अब तक 12 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।