5 मिनी बसों और 12 ई-रिक्शा में मुफ्त सुविधा, माता मनसा देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम

अश्विन नवरात्रों में माता मनसा देवी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए ई-रिक्शा और बसों की मुफ्त सेवा उपलब्ध है। सुगम दर्शन के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में विशेष प्रकाश व्यवस्था फूलों की सजावट और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। पॉलिथीन पर प्रतिबंध है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। नवरात्र के अवसर पर माता मनसा देवी के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए बोर्ड की ओर से 12 निशुल्क ई-रिक्शा सेवा शुरू की गई है। यह सेवा पार्किंग एरिया से मंदिर तक और जटायु रूट से वीआईपी लिफ्ट तक चलेगी।

इसके अलावा हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसें स्वास्तिक विहार से मेला बस स्टैंड तक श्रद्धालुओं को मुफ्त सेवा प्रदान करेंगी। अतिरिक्त उपायुक्त एवं माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा यादव ने बताया कि इस बार बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पहली बार इतने व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

सुगम दर्शन के लिए टोकन सुविधा निशा यादव ने बताया कि कतार में खड़े होने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है। ये श्रद्धालु जटायु कार्यालय के समीप बने काउंटर से 500 रुपये का टोकन लेकर अर्ध मंडप से दर्शन कर सकते हैं। वहीं, सत्संग भवन के पास गेट नंबर-2 से 100 रुपये के टोकन पर भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। श्रद्धालु मंदिर की वेबसाइट पर भुगतान कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

विभिन्न किस्मों के फूल और भजन संध्या देगी सुखद अनुभव निशा यादव ने बताया कि मंदिर परिसर में इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिर को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। मंदिर परिसर में विभिन्न किस्मों के फूल भी लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुखद अनुभव प्राप्त होगा। नवरात्र के दौरान प्रतिदिन शाम 7 से 9 बजे तक त्रिकोणा पार्क में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें कलाकार माता के भजन प्रस्तुत करेंगे।