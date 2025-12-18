मनोहर लाल ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से की मुलाकात, जानिए किन मुद्दों पर हुई बातचीत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के भाजपा नेता नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से लगातार मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान जहां नितिन नबीन से मुलाकात कर प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की।

वहीं, बृहस्पतिवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिले। मनोहर लाल करीब साढ़े नौ साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष के लिए उनका नाम कई दिनों तक चर्चा में रहा।

हरियाणा में भाजपा के नये प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आधा दर्जन नेता लाइन में हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोहन लाल बडौली को ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष पद के बाकी दावेदार अपने-अपने तरीके से मोहन लाल बडौली के स्थान पर अपनी नियुक्ति के लिए लॉबीइंग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद नितिन नबीन से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि उनकी कार्यकारी अध्यक्ष के साथ हरियाणा में भाजपा के नये अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नितिन नबीन को शक्ति का प्रतीक हनुमान जी की गदा भेंट की। दोनों के बीच केंद्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है।