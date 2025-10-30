हरियाणा कांग्रेस में अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फॉर्मूला तय करेगी मलिक कमेटी, दो नवंबर को होगी बैठक 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल और जिलाध्यक्षों की बैठकों से एक दिन पहले राज्य स्तरीय अनुशासन समिति की बैठक बुला ली गई है। कांग्रेस विधायक दल और जिलाध्यक्षों की बैठकें तीन नवंबर को चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में होंगी, जबकि राज्य स्तरीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने दो नवंबर को बैठक बुलाई है।

अनुशासन समिति की बैठक में सिर्फ नव नियुक्त सदस्य शामिल होंगे, जो पार्टी में अनुशासन तोड़ने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की आचार संहिता तैयार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक राज्य अनुशासनात्मक समिति को केवल प्रदेश स्तर के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।

इनमें विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, जिला और ब्लाक स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के सदस्य, सांसद और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को राज्य अनुशासन समिति द्वारा कार्रवाई किए जाने के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन अनुशासन तोड़ने की शिकायत मिलने पर राज्य अनुशासन कमेटी ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश पार्टी हाईकमान को भेज सकती है।

कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक को राज्य अनुशासन समिति का चेयरमैन बनाया है, जबकि रोहित जैन को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। अनुशासन समिति के बाकी सदस्यों में पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, जगाधरी के विधायक अकरम खान और शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धंतौड़ी शामिल हैं। कैलाशो सैनी और अनिल धंतौड़ी भाजपा में रहकर आए हैं, जबकि धर्मपाल मलिक एक समय पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेहद करीबी हुआ करते थे।