ASI संदीप सुसाइड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने मरने से पहले एक सुसाइड नोट और वीडियो बनाया था, जिसमें लाठर ने आईपीएस पूरन कुमार समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि लाठर ने और किन लोगों के नाम लिए थे और उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाए थे।