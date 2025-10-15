Language
    ASI संदीप सुसाइड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:47 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मरने से पहले लाठर ने एक सुसाइड नोट और वीडियो में आईपीएस पूरन कुमार समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है।

    एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामला: पुलिस ने दर्ज की एफआईआर।

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने मरने से पहले एक सुसाइड नोट और वीडियो बनाया था, जिसमें लाठर ने आईपीएस पूरन कुमार समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि लाठर ने और किन लोगों के नाम लिए थे और उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाए थे।

    इस मामले में संदीप लाठर ने आईपीएस पूरन की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत कुमार समेत कई लोगों पर आरोप लगाए थे, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि उसने ने इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। हालांकि, अब तक पुलिस एफआईआर की कॉपी सामने नहीं आई है।