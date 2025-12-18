हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हरियाणा में संविदा चालक की सेवा समाप्ति रद, बकाया वेतन देने के दिए निर्देश 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारी की सेवा बिना कारण बताए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना समाप्त किए जाने को अवैध ठहराते हुए बड़ा राहत भरा फैसला सुनाया है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने चालक छबिल्ला की याचिका स्वीकार करते हुए बैंक प्रबंधन द्वारा पारित सेवा समाप्ति से जुड़े सभी आदेश रद्द कर दिए हैं और याची को बकाया वेतन देने के साथ-साथ नए सिरे से कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में छबिल्ला ने अदालत को बताया कि उन्हें 9 अक्तूबर 2017 को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चालक के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के जरिए पुन तैनात किया गया। उन्होंने आठ वर्ष से अधिक निरंतर सेवा दी है, जिससे वे हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के तहत संरक्षण के पात्र हो चुके थे। इसके बावजूद 31 मार्च 2025 को हरियाणा सहकारी बैंक प्रबंधन ने एक एजेंडा और पत्र जारी कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। याची का आरोप था कि उन्हें हटाने से पहले न तो कोई कारण बताया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया।