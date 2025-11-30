हरियाणा में दो खिलाड़ियों की मौत के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, खेल महानिदेशक और प्रधान सचिव को हटाया
हरियाणा में दो खिलाड़ियों की मौत के बाद खेल विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क और खेल महानिदेशक संजीव वर्मा को उनके पदों से हटा दिया गया है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने हाल ही में जिला खेल अधिकारियों की बैठक ली थी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में दो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान मौत के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क और खेल महानिदेशक संजीव वर्मा को उनके पदों से हटाया। एक दिन पहले ही हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला खेल अधिकारियों की बैठक ली थी।
यमुनानगर, कैथल, हिसार और फरीदाबाद के जिला उपायुक्तों को भी बदला गया है। सरकार ने सीनियर आईपीएस नवदीप सिंह विर्क और आईपीएस पत्नी कला रामचंद्रम को वापस पुलिस विभाग में भेजा।
