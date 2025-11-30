हरियाणा में दो खिलाड़ियों की मौत के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, खेल महानिदेशक और प्रधान सचिव को हटाया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में दो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान मौत के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क और खेल महानिदेशक संजीव वर्मा को उनके पदों से हटाया। एक दिन पहले ही हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला खेल अधिकारियों की बैठक ली थी।