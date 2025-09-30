लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, सीएम नायब सैनी ने की निंदा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने पंजाब के पूर्व मंत्री हरमेल सिंह टोहड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने हरमेल सिंह को जनसेवक बताते हुए उनकी समाजसेवा की भावना को याद किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के ऐसे आइकान हैं, जिन्होंने अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नायब सिंह सैनी मंगलवार को पंजाब के जिला पटियाला के गांव टोहड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब भाजपा के प्रदेश सचिव कंवरवीर सिंह टोहड़ा के पिता एवं पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सरदार हरमेल सिंह टोहड़ा के निधन पर शोक प्रकट किया। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली उनके साथ थे।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेता के दोनों पुत्रों सहित अन्य स्वजन से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सरदार हरमेल सिंह पंजाब के वरिष्ठ व लोकप्रिय नेता थे। वे सदैव जनता के सुख-दुख में सहभागी रहते थे और उनकी छवि एक जनसेवक की रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार हरमेल सिंह ने राजनीति में उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की और पंजाब की जनता ने उन्हें अपार स्नेह व सम्मान दिया। उनकी स्मृतियां सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। विश्वास है कि उनके सुपुत्र उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाते हुए समाजसेवा और गरीब कल्याण की उनकी सोच को साकार करेंगे।