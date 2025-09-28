Language
    दाखिले का आखिरी मौका, पंचकूला के काॅलेजों में पीजी-यूजी कोर्स के लिए 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

    By Akhil Vohra Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:16 PM (IST)

    स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने से वंचित छात्रों के लिए अंतिम मौका है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एडमिशन पोर्टल 30 सितंबर तक खुला रहेगा। छात्र सरकारी कॉलेजों में खाली सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। सेक्टर-1 पीजी कॉलेज सहित छह कॉलेजों में प्रक्रिया जारी है। एमए जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी अवसर हैं। ऑनलाइन आवेदन करें और एंटी-रैगिंग शपथ पत्र जमा करें।

    अवसर का लाभ उठाकर छात्र-छात्राएं सरकारी काॅलेजों में खाली पड़ी सीटों पर दाखिला ले सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने से चूक चुके विद्यार्थियों के लिए अब आखिरी मौका है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर तक ही एडमिशन पोर्टल खुला रहेगा। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और दोबारा दाखिले का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इस अवसर का लाभ उठाकर छात्र-छात्राएं सरकारी काॅलेजों में खाली पड़ी सीटों पर दाखिला ले सकते हैं।

    पंचकूला जिले के कुल छह काॅलेजों में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। इन काॅलेजों में सेक्टर-1 पीजी कालेज, सेक्टर-14 राजकीय महिला काॅलेज, राजकीय काॅलेज कालका, बरवाला, मोरनी और रायपुररानी शामिल हैं। सेक्टर-1 पीजी काॅलेज में बीए, बीकाॅम और बीएससी (लाइफ साइंसेज) में कई सीटें खाली पड़ी हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं। एमए सोशियोलाजी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में दाखिले के लिए अब इच्छुक विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

    प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। विद्यार्थी अपना आवेदन एडमिशन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। वहीं, पोर्टल पर यह भी जानकारी उपलब्ध है कि कौन-से काॅलेज में कितनी सीटें खाली हैं। यह सुविधा विद्यार्थियों को अपने लिए सही विकल्प चुनने में मदद करेगी।

    शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि कई छात्रों ने अब तक दाखिला नहीं लिया है, इसलिए उन्हें अंतिम अवसर दुबारा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और तेज है, जिससे छात्र आसानी से अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं। अधिकारियों ने सभी इच्छुक विद्यार्थियों से अपील की है कि वे देरी न करें और समय रहते अपना आवेदन जमा करें।

    दाखिला केवल सेंट्रल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल www.admissions.highereduhry.ac.in के माध्यम से ही किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी/एआईसीटीई के निर्देशों का पालन करते हुए सभी छात्रों के लिए एंटी-रैगिंग शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। छात्रों को www.antiragging.in पोर्टल पर जाकर फार्म भरना होगा, जिसकी कॉपी डाउनलोड कर उन्हें अपने लॉगिन के माध्यम से दाखिला पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।