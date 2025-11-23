पूर्व सैनिकों की 9.55 एकड़ जमीन कागजी हेरफेर से हड़पी, कालका–पिंजौर अर्बन कॉम्प्लेक्स के भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी

राजेश मलकानियां, पंचकूला। कालका–पिंजौर अर्बन कॉम्प्लेक्स भूमि अधिग्रहण मामले में पूर्व सैनिकों ने बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि कागजी हेरफेर कर उनकी विकसित कॉलोनी की जमीन को जबरन अधिग्रहित किया गया। पूर्व वरिष्ठ सेना अधिकारी डा. सुशील कुमार के अनुसार वर्ष 2008 में पिंजौर–कालका क्षेत्र में अधिग्रहण के दौरान पूर्व सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों की हिल व्यू को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को विशेष रूप से निशाना बनाया गया।



डाॅ. सुशील के मुताबिक मूल भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) ने 23 जुलाई 2008 की रिपोर्ट में 31.65 एकड़ भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने की सिफारिश की थी, जिसमें पूर्व सैनिकों की विकसित कॉलोनी भी शामिल थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिपोर्ट में बदलाव से पहले ही मूल एलएओ को हटा दिया गया। इसके बाद नियुक्त नए एलएओ केके अमरोही (डीआरओ) के रिकॉर्ड में कथित रूप से वैध आपत्तियां हटाकर केवल 22.10 एकड़ छोड़ने का दस्तावेज तैयार किया गया और फाइल सीधे प्रशासन एवं सरकार तक भेजकर मंजूरी ले ली गई।

सार्वजनिक उद्देश्य के नाम पर निजी बिल्डरों को लाभ डाॅ. सुशील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2012 के अंतरिम आदेश में पूरे अधिग्रहण को “प्राइमा फेसी अवैध” बताते हुए निर्माण रोकने को कहा था और टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक उद्देश्य के नाम पर निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाया गया। बाद में राज्य सरकार ने तकनीकी आधार पर मामला समाप्त करवा लिया, लेकिन कोर्ट में सरकार की ओर से दिए गए सुधारात्मक कदम उठाने के आश्वासन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।