गीता जयंती के लिए महाभारत थीम पर सजाया जा रहा कुरुक्षेत्र, 24 देशों का आमंत्रण; रिंग रोड के लिए तैयार मेगा प्लान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के लिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को महाभारत थीम पर सजाया जा रहा है। मुख्य चौराहों का नामकरण महाभारत के पात्रों के नाम पर किया जाएगा। पूरे शहर में महाभारत कालीन चित्रकारी करवाई जा रही है। यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक उस युग की रोचक घटनाओं को जीवंत रूप में अनुभव करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुरुक्षेत्र में रिंग रोड की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसकी विस्तृत कार्ययोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लगभग तैयार हो चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे धर्मनगरी को नया स्वरूप मिल रहा है। ज्योतिसर में महाभारत कालीन घटनाओं पर आधारित अनुभव केंद्र बनकर लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से 24 देशों को निमंत्रण दिए जा चुके हैं। महोत्सव में शामिल होने के लिए फिजी और त्रिनिदाद एवं टोबेगो से 20 पंडित दो दिन के लिए कुरुक्षेत्र आ रहे हैं।

26 से 30 नवंबर तक पुरुषोत्तमपुरा बाग में पद्म विभूषण सम्मानित रामभद्राचार्य द्वारा जियो गीता के तत्वावधान में कथा का आयोजन किया जाएगा। 29 नवंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन होगा, जिसमें देश के प्रख्यात संत मिलकर गीता एवं अध्यात्म विषय पर चर्चा करेंगे।

महोत्सव के दौरान सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा एक यू-ट्यूब चैनल भी चलाया जाएगा। इस पर श्रद्धालु श्रीमद्भगवद गीता में ‘मेरा पसंदीदा श्लोक’ एवं उस श्लोक से उनके जीवन में आए बदलाव पर अपना अनुभव साझा कर सकेंगे। सबसे ज्यादा देखे जाने वाली विडियो क्लिप को महोत्सव के समापन समारोह में एक लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। महोत्सव के दौरान पुस्तक मेले, कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी, शिल्प मेला, फन फेयर व ‘बलराम’ कुश्ती दंगल का आयोजन भी करवाया जाएगा।