'केवल वादे न करें, काम करके दिखाए..', संसद में कुमारी सैलजा ने की हरियाणा की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की मांग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की कई लंबित परियोजनाओं को लेकर लोकसभा में सवाल करते सिरसा की कांग्रेस सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया। संसद के सत्र के दौरान बुधवार को प्रश्न काल के दौरान सांसद ने कहा कि वर्षों से महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं केवल घोषणाओं और फाइलों तक सीमित हैं, जिससे जनता में निराशा बढ़ती जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब समय आ गया है कि सरकार केवल वादे न करे, बल्कि काम करके दिखाए।कुमारी सैलजा ने सिरसा-फतेहाबाद-अग्रोहा रेलवे लाइन परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 410 करोड़ रुपये की राशि घोषित होने के बावजूद आज तक न तो इसका समुचित सर्वेक्षण पूरा हुआ है और न ही निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। वैश्य समाज का पवित्र तीर्थ स्थल अग्रोहा धाम है।

उन्होंने यमुनानगर-रायपुर रानी-अंबाला रेल परियोजना को भी सरकार की उदासीनता का उदाहरण बताया और कहा कि यदि यह परियोजना पूरी होती है तो इससे औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। सांसद ने रोहतक से महम-हांसी तक नई रेलवे लाइन का मुद्दा भी संसद के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में रोहतक से महम-हांसी तक नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जो बन भी चुका है, इसके बाद भी नियमित यात्री रेल सेवाएं शुरू नहीं हुई।