हरियाणा में कमबैक करने की तैयारी में कुलदीप बिश्नोई, विशाल रैली के आयोजन की तैयारी; समर्थकों के साथ दिखाएंगे ताकत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा और राजस्थान की राजनीति में अपना प्रभाव रखने वाले पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर राज्य के दौरे पर निकलेंगे। हिसार व भिवानी के सांसद रह चुके कुलदीप बिश्नोई अभी तक आधा दर्जन जिलों के दौरे कर चुके हैं।

पूरे राज्य का दौरा करने के बाद कुलदीप बिश्नोई राज्य स्तरीय रैली करेंगे, जिसमें वे अपना दमखम दिखाने वाले हैं। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के समर्थक सरकार और पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं मिलने से मायूस हैं। अपनी 58वीं जन्मतिथि पर कुलदीप ने समर्थकों को उनके लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का भरोसा दिलाया है।

पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई का हरियाणा के साथ-साथ राजनीतिक के बिश्नोई समाज में बड़ा प्रभाव है। हरियाणा में उनकी छवि गैर जाट नेता की है। साल 2024 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को प्रमुख चेहरे के रूप में सामने किया था।

करीब 58 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आदमपुर में उनके बेटे भव्य बिश्नोई की हार हुई, लेकिन वे अपने पारिवारिक सदस्य दूड़ा राम को फतेहाबाद तथा मित्र रणधीर पनिहार को नलवा विधानसभा सीट से चुनाव जितवाने में कामयाब रहे हैं। स्व. भजनलाल से लेकर उनकी मां जसमा देवी, पत्नी रेणुका बिश्नोई और बेटे भव्य बिश्नोई विधायक रह चुके हैं।

कुलदीप बिश्नोई जहां आदमपुर में अपने बेटे भव्य की इस बार हुई हार का बदला लेने के लिए अभी से तैयारी में जुटे हैं, वहीं भाजपा में अपने समर्थकों व भजनलाल के अनुयायिओं को सम्मानजनक ओहदे दिलाने के लिए प्रयासरत हैं।

अपने समर्थकों की ताकत दिखाने के लिए ही कुलदीप के बेटे भव्य ने अपने पिता के 58वें जन्मदिन पर हुए आयोजन को जनहित सम्मेलन का नाम दिया, ताकि वे भाजपा को यह संदेश दे सकें कि भजनलाल के परिवार का अपना अलग वजूद कायम है। भव्य बिश्नोई ने संकेत दिए कि कुलदीप बिश्नोई जल्दी ही पूरे राज्य का दौरा आरंभ करेंगे और उसके बाद एक राज्य स्तरीय रैली करेंगे, जिसमें कुलदीप समर्थकों के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।