कौशल्या डैम से दोबारा बिछाई जाएगी पाइप लाइन, पंचकूला को मार्च तक मिलेगा पानी, दो साल का इंतजार होगा खत्म

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुई कौशल्या डैम से पंचकूला की पाइपलाइन को नए सिरे से दबाया जाएगा। इसके लिए एचएसवीपी ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल तक शहर को दोबारा कौशल्या डैम से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। वहां से पानी की सप्लाई मिलने के बाद शहर में चल रहे ट्यूबवेलों पर दबाव कम होगा और जलस्तर में गिरावट पर भी अंकुश लगेगा।

कौशल्या डैम से पाइपलाइन डालकर घग्गर पार बसे सेक्टरों को पानी की आपूर्ति की जाती थी। डैम से आने वाला पानी गुणवत्ता में बेहतर था और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। हालांकि करीब दो साल पहले भारी बारिश के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित हो गई।

इसके बाद सेक्टरों में पानी सप्लाई का पूरा भार फिर से ट्यूबवेलों पर आ गया। इससे भूजल का दोहन बढ़ा और जलस्तर पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब दोबारा पाइपलाइन बिछाकर पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि अप्रैल या मई तक लोगों को फिर से कौशल्या डैम का पानी मिलना शुरू हो जाएगा।

हजारों लोगों को मिलेगी साफ और पर्याप्त आपूर्ति पाइपलाइन दोबारा सुचारु होने के बाद लोगों को पीने के लिए पहले से अधिक साफ पानी मिलेगा। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। सेक्टर-23 से लेकर सेक्टर-31 तक घग्गर पार बसे सेक्टरों में हजारों लोग निवास करते हैं। सर्दियों में समस्या अपेक्षाकृत कम रहती है, लेकिन गर्मियों में लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है।