पंचकूला के कालका में हाईवे पर पेट्रेाल पंप के पास चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने लगाए ब्रेक, तुरंत कूदे सवार और बच गई जान

संवाद सहयोगी, कालका । पुराने नेशनल हाईवे पर मील चुंगी के पेट्रोल पंप के पास वीरवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चलती कार से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते कार के बोनट से आग की लपटें निकलने लगीं। चालक ने तत्काल कार को सड़क किनारे रोक दिया और सभी सवार बाहर निकल आए। इसके बाद आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।



आसपास के लोगों ने पानी की बाल्टियों से आग बुझाने का प्रयास किया, जबकि कुछ लोग नजदीकी पेट्रोल पंप से फायर सिलेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। बावजूद इसके, आग इतनी भीषण थी कि कार को बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हादसे के दौरान कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।



स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली कि घटना पेट्रोल पंप के ठीक पास हुई, लेकिन समय रहते कार सवार बाहर निकल आए और आग पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा विस्फोट हो सकता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, आग लगने का कारण कार की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।