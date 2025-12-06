काली माता मंदिर में दर्शन का समय बदला, कब जा सकेंगे भक्त और क्यों लिया यह निर्णय, पढ़ें यह खबर

संवाद सहयोगी, कालका। काली माता मंदिर सुबह 5 से 8 बजे और शाम 5 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान भक्त माता के दर्शन कर सकेंगे। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। माता मनसा देवी श्राइन ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य के चलते 20 दिसंबर तक नई समय सीमा निर्धारित की है।

बोर्ड के सचिव पृथ्वी राज मित्तल ने बताया कि मंदिर के काॅरिडोर के निर्माण का कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले मंदिर के गुंबद को तोड़ने का कार्य शुरू किया था, जो अब पूरा हो चुका है। इसके बाद अब मंदिर के मुख्य हाल को तोड़ने का कार्य किया जाएगा। दिन के समय मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा।

अगले दो वर्षों में भव्य रूप में दिखने लगेगा मंदिर मुख्य मंदिर के अंदर गर्भगृह की सुरक्षा के लिए चारों ओर लोहे के मोटे एवं बड़े एंगल लगाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, ताकि गर्भगृह की मुख्य छत और दीवारों को आसानी से तोड़ा जा सके। पांडव कालीन काली माता मंदिर अगले करीब दो वर्षों में भव्य रूप में दिखाई देने लगेगा। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है।