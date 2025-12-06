Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काली माता मंदिर में दर्शन का समय बदला, कब जा सकेंगे भक्त और क्यों लिया यह निर्णय, पढ़ें यह खबर

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    कालका के काली माता मंदिर में कॉरिडोर निर्माण के चलते, भक्तों के लिए दर्शन का समय बदल दिया गया है। मंदिर अब सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 9 बजे तक ही खुलेगा। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कालका स्थित काली माता मंदिर के काॅरिडोर के निर्माण का कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 

    संवाद सहयोगी, कालका। काली माता मंदिर सुबह 5 से 8 बजे और शाम 5 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान भक्त माता के दर्शन कर सकेंगे। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। माता मनसा देवी श्राइन ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य के चलते 20 दिसंबर तक नई समय सीमा निर्धारित की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बोर्ड के सचिव पृथ्वी राज मित्तल ने बताया कि मंदिर के काॅरिडोर के निर्माण का कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले मंदिर के गुंबद को तोड़ने का कार्य शुरू किया था, जो अब पूरा हो चुका है। इसके बाद अब मंदिर के मुख्य हाल को तोड़ने का कार्य किया जाएगा। दिन के समय मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा।

    अगले दो वर्षों में भव्य रूप में दिखने लगेगा मंदिर

    मुख्य मंदिर के अंदर गर्भगृह की सुरक्षा के लिए चारों ओर लोहे के मोटे एवं बड़े एंगल लगाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, ताकि गर्भगृह की मुख्य छत और दीवारों को आसानी से तोड़ा जा सके। पांडव कालीन काली माता मंदिर अगले करीब दो वर्षों में भव्य रूप में दिखाई देने लगेगा। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है।

    भजन कीर्तन के लिए हाॅल, यज्ञशाला बनेगी

    शक्तिपीठ काली माता मंदिर कारिडोर के निर्माण पर लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस राशि से मंदिर भवन के निर्माण के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। नए भव्य भवन में भजन कीर्तन के लिए हाॅल, यज्ञशाला और बाहर से आने वाले भक्तों के लिए रात्रि ठहराव की व्यवस्था की जाएगी।