    हरियाणा: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने ली CJI की शपथ, सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा ने इसे बताया ऐतिहासिक क्षण

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:53 AM (IST)

    कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत का CJI बनना हरियाणवियों के लिए गर्व का क्षण है, यह उनकी विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। दीपेंद्र हुड्डा ने उनकी न्यायप्रियता को प्रेरणादायक बताया। अभय चौटाला ने कहा कि उनका अनुभव न्याय व्यवस्था को मजबूत करेगा। मनोहर लाल ने उन्हें न्याय के आकाश का सितारा बताया, जिनके मार्गदर्शन में न्याय व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर हरियाणा के नेताओं ने दी बधाई (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कांग्रेस नेताओं रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया।

    रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह हर हरियाणवी के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का हरियाणा से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बनना न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि उनकी विनम्रता, दृढ़ता और समर्पण का भी प्रतीक है।

    उनके धैर्य और असाधारण स्मरणशक्ति के लिए बार में उनकी प्रशंसा की जाती है, और बेंच में उनके अनुभव, संतुलन और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता के लिए उनका सम्मान किया जाता है। उनका कार्यकाल सभी के लिए निष्पक्षता और न्याय के आदर्श के रूप में चमकता रहे।

    सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बधाई देते हुए कहा कि आज हम सब के लिए गौरव का क्षण है। हरियाणा की मिट्टी से न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आपकी न्यायप्रियता और जड़ों से जुड़े रहने की भावना प्रेरणादायक है। देश की न्याय व्यवस्था आपके मार्गदर्शन में मजबूत हो, इस शुभकामना के साथ।

    अभय चौटाला का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका गहन न्यायिक अनुभव, आपकी निष्पक्षता की अद्वितीय पहचान और आपका दूरदर्शी नेतृत्व भारत की न्याय व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की शक्ति रखता है।

    आज देश को पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में न्यायपालिका और अधिक मजबूत, संवेदनशील और गतिशील बनेगी।

    केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के नए सीजेआइ जस्टिस सूर्यकांत न्याय के दिव्य आकाश के चमकते सितारे हैं।

    न्याय पालिका के सर्वाेच्च पद पर पहली बार हरियाणा के किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, जिससे हर हरियाणवी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अथक परिश्रम, त्याग और न्यायपालिका के प्रति समर्पण भाव की बदौलत वह इस पद पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से उनके कुशल मार्गदर्शन में देश की न्याय व्यवस्था और मजबूत होगी।