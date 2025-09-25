Language
    जजपा ने चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती पर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, अजय और दुष्यंत चौटाला ने जनकल्याण के सपनों को किया याद

    By Sudhir Tanwar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:07 PM (IST)

    जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने प्रदेशभर में चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती मनाई। अजय चौटाला ने उन्हें सामाजिक संस्था बताया जिनसे जीवन के मूल्य सीखे जाते हैं। दुष्यंत चौटाला ने संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं का स्मरण किया और युवाओं को प्रेरणा लेने का आह्वान किया। गुरुग्राम में युवा जजपा ने भी कार्यक्रम आयोजित किया।

    चौधरी देवीलाल को प्रणाम करते दुष्यंत चौटाला (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जननायक चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती को जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने प्रदेशभर में मनाया। इस दौरान 112 स्थानाें पर कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व उपप्रधानमंत्री को नमन करने का दावा किया गया है। साथ ही चौधरी देवीलाल के संघर्ष के साथियों को भी सम्मानित किया गया।

    जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल एक व्यक्ति न होकर सामाजिक संस्था थे, जिससे जीवन के मूल्य और आदर्श सीखे जाते हैं। उन्होंने बिना भेदभाव सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए कार्य किए। बुजुर्गों के लिए सामाजिक सम्मान पेंशन लागू कर देश में एक नई पहल की, जिसे आज देश के अनेक राज्य अपना रहे है।

    दिल्ली स्थित संसद भवन में स्थापित जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने काम के बदले अनाज, बुढ़ापा पेंशन, किसानों का कर्जा माफ, मुआवजा, जच्चा-बच्चा जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की।

    आज पूरा देश उन्हें याद करता है। युवाओं को उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित जयंती कार्यक्रम में युवा जजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने शिरकत की।