Haryana News: जल और भूमि प्रदूषण से निपटने के लिए झज्जर के जटेला धाम आश्रम ने छेड़ा अभियान, लगाए 1 लाख पौधे
झज्जर के जटेला धाम आश्रम ने जल और भूमि प्रदूषण से निपटने के लिए अभियान शुरू किया है। महंत राजेंद्र दास महाराज ने राज्यपाल को बताया कि स्वामी नितानंद महाराज के निर्वाण दिवस पर एक लाख पौधे लगाए गए। आश्रम आध्यात्म, योग, आयुर्वेद और नशा मुक्त भारत अभियान चला रहा है। जल संरक्षण और भूमि सुपोषण में योगदान देना आवश्यक है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जल और भूमि प्रदूषण से निपटने के लिए झज्जर के गांव माजरा (दुबलधन) स्थित जटेला धाम आश्रम ने अभियान छेड़ा है।
आश्रम के पीठाधीश्वर महंत राजेंद्र दास महाराज ने राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष से मुलाकात कर इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए कार्य योजना साझा की।
महंत ने राज्यपाल को बताया कि स्वामी नितानंद महाराज के 225 वें निर्वाण दिवस पर आश्रम द्वारा विभिन्न राज्यों में एक लाख पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल पेश की गई है।
आश्रम द्वारा आध्यात्म, योग और आयुर्वेद को प्रोत्साहन के साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान, सनातन धर्म, शिक्षा एवं आयुर्वेद चिकित्सा तथा समाज कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज के समय में जल एवं भूमि प्रदूषण हमारे लिए गंभीर एवं विकराल चुनौती है। पर्यावरण संरक्षण देश के प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है।हमें जल संरक्षण एवं भूमि सुपोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।
राज्यपाल से मुलाकात करने वालों में हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी, रघुबीर सिंह, आशीष कादियान और भारतीय शिक्षण मंडल हरियाणा प्रांत प्रचार सह प्रमुख ऋषि शर्मा व गौरव अंतिल शामिल थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।