    जापान दौरे और IPS पूरन आत्महत्या के बाद CM नायब सैनी ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, इन योजनाओं के बारे में दी जानकारी 

    By Satyendra Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:21 PM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को दिसंबर में कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता महोत्सव में आने का निमंत्रण भी दिया। यह भेंट शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई।

    हरियाणा के सीएम ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार की सुबह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की।

    करीब तीस मिनट तक दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में उपराष्ट्रपति को बताया। सीएम ने दिसंबर माह में कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता महोत्सव में आने से लिए उपराष्ट्रपति से आग्रह किया।

