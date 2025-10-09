जापान दौरे और IPS पूरन आत्महत्या के बाद CM नायब सैनी ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, इन योजनाओं के बारे में दी जानकारी 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार की सुबह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की।

करीब तीस मिनट तक दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में उपराष्ट्रपति को बताया। सीएम ने दिसंबर माह में कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता महोत्सव में आने से लिए उपराष्ट्रपति से आग्रह किया।