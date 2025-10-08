Language
    जापान की कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी हरियाणा में करेगी 2000 करोड़ का निवेश, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

    By Sudhir Tanwar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    जापान की कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी हरियाणा में 2000 करोड़ और डाइकिन कंपनी 1000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। डाइकिन एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगी जिससे रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुबोटा के प्लांट का दौरा किया और उन्हें हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। डाइकिन का आरएंडडी सेंटर हरियाणा को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने में मदद करेगा।

    जापान की कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी हरियाणा में 2000 करोड़ का निवेश

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जापान की कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी हरियाणा में 2000 करोड़ और डाइकिन कंपनी 1000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू के तहत डाइकिन कंपनी हरियाणा में 1000 करोड़ रुपये के निवेश से एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) सेंटर स्थापित करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया। इस दौरान हरियाणा में कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई।

    इसके बाद कंपनी ने एक्सकोर्ट के साथ मिलकर प्रदेश में 2000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित अग्रवाल और एचएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. यश गर्ग ने कहा कि कुबोटा का यह निवेश हरियाणा के औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा।

    मुख्यमंत्री ने कुबोटा कंपनी की अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों और नवाचार आधारित उत्पादन प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए हरियाणा कृषि उपकरण निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। उन्होंने कंपनी को प्रदेश में निवेश करने और स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। कुबोटा के अधिकारियों ने हरियाणा में निवेश करने को लेकर गहरी रुचि दिखाई।

    वहीं, ओसाका स्थित डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आरएंडडी सेंटर में एमओयू किया गया। एमओयू पर हरियाणा की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित अग्रवाल और डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से शोगो एंडो उप प्रबंध निदेशक ने हस्ताक्षर किए। एमओयू का नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) सेंटर अत्याधुनिक तकनीकों के विकास और सतत औद्योगिक समाधानों पर केंद्रित होगा। इसके माध्यम से हरियाणा को वैश्विक स्तर पर अनुसंधान एवं नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डाइकिन का यह निवेश न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि हरियाणा को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेटवर्क से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस साझेदारी से राज्य की औद्योगिक क्षमता को मजबूती के साथ ही प्रदेश को ग्लोबल इनोवेशन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।