आईपीएस पूरन कुमार के शव का नौवें दिन पोस्टमार्टम, शाम साढ़े बजे चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या प्रकरण में नौवें दिन उनके शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार भी पीजीआई में पहुंची हुई हैं। शाम तीन बजे उनके शव को चंडीगढ़ में सेक्टर-24 स्थित आवास पर ले जाया जाएगा। इसके बाद शाम साढ़े चार बजे सेक्टर-25 के श्मशानघाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

आठ दिन चले गतिरोध के बाद बुधवार को आईपीएस का परिवार पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हुआ था। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार समेत उनके परिवार वाले और सामाजिक संगठन निष्पक्ष जांच और सुसाइड नोट में नामजद अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े थे।