    आईपीएस पूरन कुमार के शव का नौवें दिन पोस्टमार्टम, शाम साढ़े बजे चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:54 AM (IST)

    चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के आठ दिन बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। वीडियोग्राफी के साथ, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार भी पीजीआई पहुंचीं। परिवार निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ा था, जिसके बाद वे पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे सेक्टर-25 में होगा। पुलिस की कोशिशें विफल होने के बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप किया।

    पोस्टमार्टम के बाद शाम तीन बजे चंडीगढ़ में सेक्टर-24 स्थित आवास पर आईपीएस पूरन कुमार के शव को ले जाया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या प्रकरण में नौवें दिन उनके शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार भी पीजीआई में पहुंची हुई हैं। शाम तीन बजे उनके शव को चंडीगढ़ में सेक्टर-24 स्थित आवास पर ले जाया जाएगा। इसके बाद शाम साढ़े चार बजे सेक्टर-25 के श्मशानघाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

    आठ दिन चले गतिरोध के बाद बुधवार को आईपीएस का परिवार पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हुआ था। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार समेत उनके परिवार वाले और सामाजिक संगठन निष्पक्ष जांच और सुसाइड नोट में नामजद अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े थे।

    चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा सरकार की तरफ से परिवार को मनाने की सभी कोशिशें फेल रही थी। मंगलवार को चंडीगढ़ जिला अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से दायर अर्जी पर आईएएस अमनीत पी कुमार को नोटिस जारी किया था। पुलिस की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर एडीजीपी वाई पूरण कुमार के शव के पोस्टमार्टम की इजाजत मांगी गई थी। 