SIT बने 3 दिन बीते, गिरफ्तारी तो दूर किसी आरोपी को समन तक नहीं भेजे; न्याय की राह देख रहा IPS पूरन का परिवार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या को आज सात दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की जांच अब भी शून्य पर खड़ी है। पुलिस ने इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाकर औपचारिकता तो पूरी कर दी, लेकिन अभी तक टीम ने जांच तक शुरू नहीं की है। एसआईटी बने भी तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी तो दूर, समन तक नहीं भेजे गए हैं।

सूत्रों के अनुसार इस संवेदनशील मामले में गठित छह सदस्यीय एसआईटी अब तक घटनास्थल का मुआयना तक नहीं कर पाई है। पुलिस की इस सुस्ती और अनदेखी ने पूरे विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद परिजनों ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना और दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए थे।

परिवार ने मांग की थी कि इन अधिकारियों के नाम एफआईआर में स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएं, लेकिन सात दिन बाद भी एफआईआर में किसी का नाम नहीं जोड़ा गया है। एसआईटी न तो आरोपितों को समन भेज पाई, न ही गिरफ्तारी की दिशा में कोई कदम उठाया गया है। एसआईटी के सदस्य अभी तक मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेजों और बयानों का संग्रह भी शुरू नहीं कर पाए हैं। परिवार ने पुलिस पर कई स्तरों पर लापरवाही और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है।

सात दिन बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम इस मामले में बड़ा विवाद उस दिन सामने आया था जब पुलिस ने परिवार की अनुमति के बिना वाई पूरन कुमार के शव को सेक्टर-16 अस्पताल की मार्चरी से पीजीआइ भेज दिया था। उस दिन मृतक के परिजन अंतिम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन बिना अनुमति शव को शिफ्ट कर दिया गया।