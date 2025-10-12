'जब तक कार्रवाई नहीं तब तक पोस्टमार्टम नहीं', IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में मांगों को लेकर अड़ा परिवार

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में बीते दिन हरियाणा सरकार ने रोहतक के पुलिस अधीक्षक (SP) नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी ने उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, परिवार ने अपनी मांग पूरी होने तक पोस्टमार्टम के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया। इस बीच, हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कृष्ण कुमार बेदी, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कुमार के परिवार से मुलाकात की। ये अधिकारी पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए परिवार को मनाने का प्रयास कर रहे थे।

उधर, मृतक अधिकारी के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव के आरोपों से जुड़े सनसनीखेज मामले में अपनी पहली टिप्पणी में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। उन्होंने विपक्ष से इस मामले का राजनीतिकरण न करने को कहा।