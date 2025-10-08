IPS Puran Suicide: आज क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार? अब CM नायब के एक्शन पर टिकीं सबकी निगाहें

डिजिटलडेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के एडीजीपीरैंक के 2001 बैच के आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को सर्विस रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली। इसके बाद हरियाणा के अफसरशाही में हड़कंप मच गया है। वहीं, इस घटना के बाद सबकी नजरें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक्शन पर टिकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएम नायब सैनी अभी जापान दौरे पर हैं। जैसे ही सीएम जापान दौरे से हरियाणा आते हैं। उसके तुरंत बाद इस मामले में कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बृहस्पतिवार को जापान दौरे से लौटकर इस पूरे प्रकरण में क्या निर्णय लेते हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई हैं।

वहीं, जापान से लौटी वाई पूरन कुमार की आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने बुधवार को अपनी बड़ी बेटी के विदेश से लौटने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। बेटी के आने के बाद ही अब कुछ होगा। आईएएस पत्नी ने जापान से किए 15 कॉल वाई पूरन कुमार ने वसीयत पर छह अक्टूबर और सुसाइड नोट पर सात अक्टूबर की तिथि दर्ज है। खुद को गोली मारने से पहले यह वसीयत और सुसाइड नोट पत्नी को भेजा था, जिसके बाद जापान में मौजूद अमनीत पी कुमार ने लगातार 15 बार फोन किया, मगर पूरन कुमार ने काल रिसीव नहीं की।

इसके बाद अमनीत ने अपनी छोटी बेटी अमूल्या को काल कर तुरंत उनसे बात कराने को कहा। उस समय अमूल्या बाजार में थी। घर पहुंचते ही वह अपने पापा को देखने बेसमेंट में गई तो वहां सोफे पर पूरन कुमार का शव पड़ा था। घटना के समय कोठी में पूरन कुमार के साथ उनका रसोइया प्रेम सिंह मौजूद था। प्रेम सिंह ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब साढ़े दस बजे पूरन कुमार ने बेसमेंट में जाते समय कहा कि उन्हें परेशान न किया जाए।