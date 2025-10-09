IPS Puran Suicide: 'इतने बड़े पुलिस अधिकारी का सुसाइड बेहद दुखद', हुड्डा बोले- जर्जर हो चुकी है कानून व्यवस्था

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्षभूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईपीएसवाईपुरण कुमार आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।

उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और किसी निर्दोष पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।

हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इसके बीच में इतने बड़े पुलिस अधिकारी का सुसाइड बेहद ही दुखद घटना है।

इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। आज खुद पुलिस के इतने बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों की क्या हालत होगी।