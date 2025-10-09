IPS Puran Suicide: सुसाइड नोट में शामिल अधिकारियों को करें सस्पेंड-अरेस्ट, IAS पत्नी बोलीं- FIR के बाद कराऊंगी पोस्टमार्टम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सीनियर आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से जुड़े मामले में उनकी आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार काफी गुस्से में हैं। जिस तरह आइजी वाई पूरन कुमार को सिस्टम से जुड़े अधिकारियों से नाराजगी थी, उसी तरह उनकी पत्नी अमनीत कुमार ने अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

परिवार को सांत्वना देने घर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अमनीत कुमार ने अपने पति की मौत के जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।

वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 16 उच्च अधिकारियों के नाम हैं, जिनमें दो अधिकारियों से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, जबकि 14 अधिकारियों से शिकायत व नाराजगी का सिलसिलेवार ब्योरा सुसाइड नोट में दिया गया है।



जापान दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विदेश सहयोग विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग में आयुक्त एवं सचिव पी अमनीत कुमार के चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित सरकारी निवास पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। अमनीत कुमार भी मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर गई हुई थी, लेकिन अपने पति पूरन कुमार द्वारा सुसाइड करने की सूचना मिलने के बाद बुधवार को ही वापस लौट आई थी।

उन्होंने सुसाइड में जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज नहीं होने तक अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं करने देने की बात कही थी। उनकी बेटी अमेरिका से लौट आई है, लेकिन अभी तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अमनीत पी कुमार का कहना है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एफआइआर होने के बाद वे अपनी मौजूदगी में पति का पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी कराएंगी।



मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा परिवार को सांत्वना देने के बाद करीब एक घंटे तक उनकी अमनीत कुमार के साथ अलग से बातचीत हुई।

उनके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, ओएसडी विवेक कालिया और गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा भी अमनीत कुमार के घर गये, लेकिन जब मुख्यमंत्री की उनसे बात चल रही थी, तब कमरे में सिर्फ दोनों ही थे।