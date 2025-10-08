IPS Puran Suicide: 8 IPS, 2 IAS और DGP पर गंभीर आरोप; इस वजह से भी थे तनाव में; सुसाइड नोट में क्या-क्या लिखा?

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़ । हरियाणा के एडीजीपीरैंक के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। इस आत्महत्या के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-11 की कोठी नंबर 116 में खुद को गोली मारने से पहले वाई पूरन कुमार ने आठ पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

एक डीजीपी पर बेवजह नोटिस भेजकर परेशान करने, सात-आठ आईपीएस और दो आईएएस अधिकारियों पर उनके खिलाफ प्रशासनिक दखल और भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा आरोप पूर्व डीजीपी पर हैं। सुसाइट नोट में उन्होंने जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव, एसीआर में गड़बड़ी, सरकारी आवास नहीं मिलने और प्रशासनिक शिकायतों के साथ लिटिगेशन के चलते परेशान होने की बात कही है।

वाई पूरन कुमार दलित अधिकारी थे और अपने उत्पीड़न के विरुद्ध अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग तक पहुंचे थे। पता चला है कि आत्महत्या करने से पहले उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा, उसे अपने करीबी कुछ अधिकारियों और पत्नी को अलग से भेजा था।