IPS Puran Suicide: DGP की हो सकती है छुट्टी, मुख्यमंत्री से मिले शत्रुजीत कपूर; बड़े एक्शन की तैयारी में CM नायब

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आत्महत्या के दो दिन बाद डीजीपीशत्रुजीत कपूर गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी की सीएम से मुलाकात हो रही है। CID चीफ और AG भी मौजूद हैं।

आइपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में नायब सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है। इस मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी हो सकती है। ए़डीजीपी ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी लगाया जाएगा। SP रोहतक नरेंद्र बिजराणिया को भी छुट्टी पर भेजा जा सकता है।

मामले में दर्ज नहीं हुई FIR DGP और SP रोहतक के खिलाफ वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी है। कुछ देर पहले सीएम नायब सैनी ने अमनीत कुमार के आवास पर पहुंचे थे। अभी तक मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है।